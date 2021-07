Tiro con l’arco, weekend di successi per gli Arcieri Club Lido

14 Luglio 2021 10:30

Tiro con l’arco, il racconto del weekend che ha visto protagonisti gli Arcieri Club Lido

Doppio appuntamento per gli Arcieri Club Lido nel fine settimana appena trascorso, con risultati importanti e ottimi piazzamenti, infatti la compagine sportiva del quartiere Lido è stata impegnata nel campo di Maida e in quello campano di Roccapiemonte dove opera la locale società Rocca San Quirico. La trasferta della società Catanzarese in Campania è stata scelta dagli atleti per onorare la squadra locale di Rocca San Quirico e a Massimo Boccara ottimo padrone di casa, alla quale, il team è particolarmente legato sportivamente poiché il tecnico Demasi Pasquale è il coach del settore giovanile societario campano.

Nella gara targa a 72 frecce svoltasi in Campania a Roccapiemonte, il team porta a casa due medaglie d’oro, una appunto da parte di Demasi Pasquale nell’olimpico Master e una da parte di Demasi Maria nel Compound Senior. A Maida, nella stadio Nicolazzo vanno di scena le junior Compound e il Segretario di società Serafino Valentino, in una gara su 36 frecce con scontri finali per l’assegnazione dell’oro. La squadra giovanile composta da Valentino Elena, Chiarella Vittoria Veneta e Poerio Piterà Anastasia, fanno segnare un totale di 832 punti che in attesa di omologazione dovrebbe configurarsi come record italiano a squadre. Nella classifica di classe a fine scontri individuali conquista l’oro Chiarella Vittoria, l’argento Valentino Elena e il Bronzo va ad Anastasia Poerio Piterà. Ma la conferma dell’ottimo stato sportivo del team è il risultato di Valentino Serafino, il quale, dopo la vittoria in semifinale approda in finale dove con il definitivo 6 a 4 sale sul gradino più alto del podio con un meritatissimo oro.

Soddisfatto il mister Poerio Piterà Edoardo per il risultato sportivo del team, infatti, aggiunge: “noi lavoriamo costantemente con tutti i nostri arcieri, programmiamo squadre e studiamo strategie sportive, le quali, in questi anni ci hanno visti sempre indiscussi protagonisti nello scenario sportivo regionale e Nazionale”.