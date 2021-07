3 Luglio 2021 20:32

Reggio Calabria: incendio sulle colline della zona Sud tra Armo e Pavigliana, canadair in azione da circa 3 ore

Enorme incendio sulle colline della zona Sud di Reggio Calabria tra Armo e Pavigliana. Le fiamme sono talmente estese che la nube di fumo nero è visibile da diversi chilometri ed i canadair sono in azione da circa tre ore per tentare di spegnere l’incendio. In alto la FOTOGALLERY completa.