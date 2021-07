Reggina, terzo giorno a Sarnano caratterizzato dalla pioggia: Bellomo protagonista della partitella

17 Luglio 2021 19:55

Terzo giorno di lavoro contraddistinto dalla pioggia, per la Reggina: il report della consueta doppia seduta a Sarnano

Terzo giorno per la Reggina a Sarnano. Gli amaranto, oggi, hanno assaporato l’odore della terra bagnata dalla pioggia, che ha reso pesante il campo. Consueta doppia seduta, questa volta sotto gli occhi della dirigenza composta dal general manager De Lillo, dal dg Mangiarano, dal ds Taibi e dal presidente Gallo, che nella serata di ieri ha fatto visita al gruppo guidato da Aglietti.

Alla solita parte atletica della mattina, nel pomeriggio la squadra si è cimentata in esercitazioni tecnico-tattiche. Come comunicato dal club sul sito ufficiale, l’allenamento si è concluso con la consueta partitella undici contro undici a campo ridotto. “La vittoria è andata alla squadra in casacca arancione, che con i gol di Di Chiara, Bellomo (doppietta) e Salvi ha superato col punteggio di 4-1 la squadra in maglia nera, andata a segno con Montalto su calcio di rigore. Anche domani è previsto un doppio allenamento, a seguito dell’annullamento del test con l’ASD Valdichienti Ponte”.