Messina: lunedì nuova seduta di Consiglio comunale

8 Luglio 2021 12:35

Messina: lunedì, alle ore 12.30, il Consiglio comunale si riunirà per proseguire l’attività deliberativa

Lunedì 12, alle ore 12.30, il Consiglio comunale di Messina si riunirà per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) A.RIS.ME’. – Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2021-2023 – Budget pluriennale 2021-2023 e Piano Programma 2021-2023; 2) Modifica dello statuto dell’Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina denominata A.RIS.ME’. – Introduzione della figura del Direttore Generale in adeguamento all’art. 114 del TUEL. Nella seduta di ieri, dopo avere accolto un emendamento e respinto un altro emendamento e il relativo sub-emendamento, l’Aula, con otto voti favorevoli, dieci contrari e un astenuto, ha bocciato il provvedimento relativo al “Piano economico finanziario – Tariffe Tassa smaltimento rifiuti urbani”.