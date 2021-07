Sorrisi, abbracci ed entusiasmo: Jeremy Menez raggiunge i compagni della Reggina a Sarnano [FOTO]

18 Luglio 2021 11:14

Jeremy Menez ha raggiunto i compagni. Il talento francese si è unito alla Reggina, in quel di Sarnano, dopo il periodo di quarantena che ha dovuto rispettare per essere rientrato dall’estero. Il giocatore, che già nella giornata di ieri aveva comunicato sui social il suo imminente arrivo nelle Marche, nella tarda serata di ieri ha poi raggiunto la località del centro Italia accolto col sorriso dalla squadra e dai dirigenti. Significativo, in tal senso, l’abbraccio col ds Taibi, che ha spesso parlato di lui negli ultimi mesi. Sa che può dare di più e si aspetta da lui un rilancio in caso di conferma. Quest’ultima che dipende totalmente da Aglietti e dalle sue scelte. Se saprà convincere il neo tecnico, “Houdini” rimarrà in riva allo Stretto, rispettando il contratto e nella speranza che possa mostrare finalmente le sue giocate al pubblico non solo in tv, ma dal vivo. Altrimenti sarà chiusura del rapporto.