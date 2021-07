Isola Pedonale a Reggio Calabria, i commercianti reggini: “evidente insuccesso. Chiesto incontro al Sindaco Falcomatà”

27 Luglio 2021 20:16

Isola Pedonale a Reggio Calabria, Sorgonà: “non vogliamo demonizzare nessuno ma l’insuccesso della pedonalizzazione in via Marina è ormai un dato di fatto”

La pedonalizzazione della Via Marina a Reggio Calabria è un progetto che sin da subito aveva mostrato qualche lacuna, tuttavia i commercianti reggini in una prima fase hanno cercato di interpretare e comprendere le ragioni alla base del progetto. Una scelta di iniziale fiducia nei confronti dell’amministrazione comunale che aveva rassicurato di avere un piano dettagliato di recupero parcheggi, viabilità sostenibile e intrattenimento per invogliare i turisti ed i cittadini a frequentare l’area. “Non vogliamo demonizzare nessuno ma l’insuccesso della pedonalizzazione in via Marina è ormai un dato di fatto”, la dichiarazione di Sasha Sorgonà, Presidente del comitato di Imprenditori Reggini. Il risultato di questo progetto è un quadro poco rassicurante ed il comitato “Commercianti Reggini” sulla base di dati certi forniti dagli oltre 100 imprenditori aderenti indica un drastico calo di oltre il 30% non solo degli incassi ma anche di semplice passeggio da parte dei cittadini. Dati che riguardano tutta l’area del centro cittadino e della Via Marina bassa, quindi anche degli stabilimenti balneari presenti sul Lungomare. “Inizialmente anche io ero favorevole a questa iniziativa che tuttavia adesso ha mostrato tutte le sue lacune. Credo si possa intervenire in alcune aree (ad esempio nelle vie adiacenti l’istituto Magistrale) per recuperare posti auto e permettere ai cittadini e ai turisti di prossimità di raggiungere le attività della zona”, il pensiero di Paoluccio De Stefano, giovane imprenditore e membro del direttivo del comitato. “Siamo a disposizione dell’amministrazione per fornire i nostri dati e valutare insieme le modifiche e i miglioramenti possibili per intervenire con urgenza, provando a salvaguardare quantomeno i mesi di agosto e settembre. Abbiamo chiesto un incontro al Sindaco Falcomatà nel corso del quale vorremmo avanzare le nostre proposte ufficialmente. Siamo certi che l’amministrazione mostrerà attenzione e ascolto verso le esigenze e le difficoltà vissute da centinaia di operatori commerciali reggini”, conclude Sasha Sorgonà.