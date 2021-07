15 Luglio 2021 21:39

In questi minuti è in corso un incendio nelle montagne di Cavallari, accanto al paese di Paterriti, nella zona Sud di Reggio Calabria

L’estate a Reggio Calabria, purtroppo, è sinonimo di fuoco. Tanto fuoco. Gli incendi sono sempre dietro l’angolo, basta poco perché il fuoco si espanda e divampi. In questi minuti un incendio è in corso nelle montagne di Cavallari, accanto Paterriti, nella zona Sud della città. Le fiamme si sono allargate nel giro di una ventina di minuti, come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo. Sul posto i Vigili del Fuoco.