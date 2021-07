18 Luglio 2021 14:28

Elezioni Regionali Calabria, Ernesto Magorno ritira la candidatura a presidente: “facciamo un passo indietro perché non ci sono le condizioni per la creazione di una coalizione”

“In questi due mesi ho vissuto un momento straordinario della mia vita, visitando e scoprendo i tanti talenti della nostra regione: agricoltura, arte, turismo. Abbiamo incontrato tante persone a cui abbiamo proposto la nostra idea di Calabria, una regione la cui svolta è legata all’elezione di un Sindaco”, è quanto afferma Ernesto Magorno. “Facciamo un passo indietro perché non ci sono le condizioni per la creazione di una coalizione. Facciamo un passo indietro, ma non rinunciamo a portare il nostro contributo per la costruzione della nostra Calabria e nelle prossime settimane decideremo i prossimi passi”, conclude il senatore di Italia Viva.