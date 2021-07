A Scilla le prime 3 colonnine di ricarica per auto elettriche ed ibride

28 Luglio 2021 19:07

Scilla: accordo tra il Comune e F3 motors per l’installazione delle prime tre colonnine per auto elettriche ed ibride

La mobilità elettrica arriva a Scilla. Grazie ad un accordo tra il comune di Scilla ed F3 motors, concessionaria ufficiale Mercedes di Reggio Calabria, è stato dato il via ad un accordo che prevederà l’installazione delle prime tre colonnine di ricarica per auto elettriche ed ibride sul territorio dell’incantevole borgo dello stretto. Si tratta di un progetto, già intrapreso dal Comune di Scilla con le stazioni di ricarica per biciclette elettriche, volto a promuovere la salvaguardia dell’ambiente, dato l’impatto zero di emissioni inquinanti da parte dei veicoli a trazione elettrica. L’iniziativa assumerà una doppia valenza in termini di servizio pubblico, in quanto alla disponibilità di strutture di ricarica, assenti lungo la costa calabrese nei dintorni per decine di chilometri, si aggiungerà di fatto l’assoluta novità della ricarica gratuita a completa disposizione degli utenti. Infatti le tre colonnine, dislocate rispettivamente su lungomare di Marina Grande, nella centrale Pazza San Rocco e nella frazione di Favazzina, saranno donate da F3 Motors al Comune di Scilla, il quale si farà carico dei costi della corrente elettrica per la ricarica delle vetture di residenti e turisti che potranno fruirne liberamente, senza abbonamenti, software, app o carte di pagamento. L’iniziativa sarà presentata in anteprima sabato 31 luglio in Piazza San Rocco con un’esposizione di auto elettriche ed ibride disponibili al pubblico per una prova su strada.