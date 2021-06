Elezioni Regionali Calabria, l’annuncio di Salvini da Zambrone: “il candidato governatore spetta a Forza Italia”

6 Giugno 2021 14:30

Elezioni Regionali, l’annuncio di Salvini da Zambrone: “non sono qui in Calabria per ridiscutere la candidatura di Occhiuto alla guida della Regione Calabria ma il candidato spetta a Forza Italia”

Ritorna in Calabria, Matteo Salvini, oggi a Zambrone, in provincia di Vibo Valentia, per gli stati generali della Lega: “non sono qui per ridiscutere la candidatura di Occhiuto alla guida della Regione. Sono qua a parlare di lavoro, di turismo, di bellezze, di una stagione turistica che deve essere eccezionale per la Calabria e per l’Italia e i nomi vengono dopo. L’indicazione del nome spetta a Forza Italia, quindi verrà concordata al tavolo, però io sono qui a parlare di lavoro, di futuro, a festeggiare il ritorno alla normalità e mi sono fermato a Pizzo Calabro a ringraziare artigiani, commercianti e ad assaggiare una granita”. “Tornerò, a giugno, a luglio, agosto, settembre -assicura il leader della Lega- perchè la Calabria deve essere l’immagine della ripartenza dell’Italia nel mondo. Siamo una squadra e’ giusto ragionare da squadra. Ho proposto una federazione dove si valorizzino le identità e si mettano in comune i valori comuni perchè l’avversario non è in casa ma è la sinistra, la sinistra delle tasse, a Reggio Calabria come a Roma e come a Milano e quindi se siamo una squadra si ragiona da squadra”. Alla fine Salvini si sbottone ed annuncia: “in Calabria, la scelta per la presidenza spetta a Forza Italia”. A questo punto la candidatura di Roberto Occhiuto a candidato presidente di tutto il Centro/Destra, a meno di soprese, è sempre più probabile.