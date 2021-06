Euro 2021, risultati e classifica del Girone F: Portogallo travolgente, la Francia fa paura

15 Giugno 2021 22:57

Concluso il primo turno di Euro 2021. Risultati e classifica del Girone F: il Portogallo rifila 3 gol all’Ungheria, la Francia batte la Germania nel big match serale

Si sono concluse tutte le partite del primo turno di Euro 2021. Mancava solo il Girone F, giocato interamente nella giornata di oggi. Le prime due squadre a scendere in campo sono state Portogallo e Ungheria, nella splendida cornice della Puskas Arena riempita da 66.000 tifosi. I campioni in carica portoghesi hanno travolto la nazionale di casa per 0-3, pur non giocando una gara brillantissima. Con i due gol segnati Cristiano Ronaldo è diventato il miglior marcatore della storia dell’Europeo. In serata occhi puntati sul big match Francia-Germania, la partita più attesa dei gironi. Visto il numero incredibile di straordinari talenti in campo, ci si aspettava che la gara venisse decisa da una giocata di un campione, non di certo da un autogol. Mats Hummels, che nella sua carriera ha vinto tantissimo ed è considerabile un campione, ha messo la palla nella porta sbagliata. La Francia ha comunque meritato il successo facendo vedere sprazzi di talento assoluto. Due le reti annullate ai ‘Bleau’ con Mbappè e Benzema fermati dal fuorigioco. Se vogliamo trovare un difetto a questa Francia è forse qualche disattenzione difensiva che una Germania, quasi mai pericolosa e apparsa molto compassata, non è mai riuscita a sfruttare a dovere.

Risultati Girone F

Ungheria-Portogallo 0-3 (84’ Guerreiro; 87’ rig., 90’+2 Cristiano Ronaldo)

Francia-Germania 1-0 (20’ aut. Hummels)

Classifica Girone F

Portogallo 3 Francia 3 Germania 0 Ungheria 0

Classifica Marcatori Euro 2021