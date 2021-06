Euro 2021, risultati e classifica del Girone B: 9 punti per il Belgio, impresa Danimarca in onore di Eriksen

21 Giugno 2021 22:53

Si conclude il Girone B di Euro 2021: il Belgio chiude a punteggio pieno con 3 successi, la Danimarca rifila un poker alla Russia e passa, come seconda, per differenza reti

Anche il terzo raggruppamento di Euro 2021 passa agli archivi. Il Girone B ha visto il Belgio dominare senza grossi problemi, con 9 punti guadagnati con 3 vittorie, l’ultima delle quali arrivata questa sera per 0-2 contro la Finlandia che ha retto per oltre 1 ora di gioco, sgretolandosi dopo l’autogol del suo portiere e la rete finale di Lukaku. Belgio che potrebbe incrociare l’Italia ai quarti di finale. La grande sorpresa del girone arriva però dalla Danimarca. Allo Stadio di San Pietroburgo, quello della grande paura per Christian Eriksen, la nazionale danese travolge 1-4 la Russia e passa come seconda nel suo girone. Nonostante Danimarca, Finlandia e Russia siano tutte a 3 punti infatti, la differenza reti premia Kjaer e compagni che grazie a questa larga vittoria si sono assicurati il pass per gli ottavi.

Risultati Girone B

Finlandia-Belgio 0-2 (65’ aut. Hradecky; 81’ Lukaku)

Russia-Danimarca 1-2 (38’ Damsgaard; 59’ Poulsen; 70’ Dzyuba; 79’ Christensen; 82’ Maehle)

Classifica Girone B