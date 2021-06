Reggio Calabria: rigenerazione e innovazione all’istituto “Montalbetti” con l’agorà “Ivaldi-Salice” [FOTO]

11 Giugno 2021 16:04

Reggio Calabria: inaugurato, alla presenza del Sindaco Metropolitano Falcomatà, il nuovo spazio scolastico riqualificato destinato agli studenti e al rione Modena

Al termine dell’anno scolastico 2020-2021 sono stati inaugurati i nuovi spazi riqualificati dell’istituto scolastico “Telesio-Montalbetti” progettati dagli studenti in collaborazione con Mario Cucinella Architects. Un intervento nato nel contesto di “OpenSpace” di Action Aid, ovvero un percorso di progettazione partecipata che ha coinvolto i ragazzi con l’obiettivo di rilanciare e rafforzare lo spirito d’appartenenza della comunità educante e l’impegno sul fronte della consapevolezza civica. Ciò che è nato è una nuova e coloratissima agorà che è stata intitolata a Fausta Ivaldi e William Salice, figure legate in modo particolare alla scuola e alla città di Reggio Calabria e che l’istituto “Montalbetti” ha voluto ricordare quali modelli di riferimento per i giovani studenti. Presenti, tra gli altri, per la cerimonia ufficiale del taglio del nastro, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, l’assessora alla Cultura, Rosanna Scopelliti, la consigliera comunale, Lucia Nucera e la dirigente scolastica dell’istituto “Montalbetti”, Marisa Maisano. “Un’oasi, uno spazio riqualificato, una struttura sicura pieno di colori, di gioia e di vita all’interno della scuola “Montalbetti” di Modena, uno dei quartieri più popolari e popolosi della nostra città”, ha commentato a margine della cerimonia il Sindaco Falcomatà, “e tutto questo è avvenuto grazie all’impegno della scuola, della sua dirigente scolastica Marisa Maisano che sento di ringraziare da sindaco, da padre e da cittadino perché coinvolgendo altre associazioni in questo percorso è riuscita partendo un paio di anni fa davvero a restituire alla bellezza un luogo che era degradato. Adesso servono nuove sfide, a cominciare dall’impegno collettivo che deve vedere tutti coinvolti nella contaminazione di altra bellezza anche il resto del quartiere. Sono convinto che questo straordinario esempio che ha dato la scuola sarà seguito anche dai cittadini e dai privati perché la bellezza significa legalità, sicurezza e educare i ragazzi alla bellezza significa farli crescere con dei principi più sani e solidi per le sfide che dovranno abbracciare nel loro percorso di vita”.

Di momento importante ha poi parlato l’assessora Scopelliti, “che coniuga la bellezza con l’impegno civico nel segno della memoria di due figure che hanno dato tanto alla collettività e alla nostra città. E’ una grande soddisfazione e un motivo d’orgoglio poter essere oggi in questo luogo rigenerato e in cui la passione e l’impegno dei ragazzi rappresentano per noi adulti uno stimolo e una spinta ulteriore a dare sempre il meglio di noi stessi. Un luogo che sorge in un quartiere difficile e che dunque potrà rappresentare uno spazio di vita, cultura, sport e socialità che si apre al territorio quale presidio di bellezza e legalità”.

“Oggi si realizza un bellissimo sogno, iniziato qualche anno fa insieme ad Open Space, agli architetti, a tutta la squadra della mia scuola e naturalmente ai ragazzi che sono stati anima e parte attiva di questo progetto pensando e realizzando questo spazio meraviglioso. Spazio che sarà a disposizione di tutti nel ricordo di Ivaldi, piemontese di nascita ma con il cuore reggino che ha speso la sua vita a favore degli ultimi e Salice, braccio destro di Michele Ferrero e inventore dei più famosi prodotti dolciari che questa scuola ha avuto l’onore di ospitare per ben tre volte. Un grazie al Sindaco Falcomatà e all’amministrazione comunale per la vicinanza e il sostegno fattivo che ha reso possibile questo grande progetto”.