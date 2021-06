Reggio Calabria: pericoloso cedimento del manto stradale in via Vecchia Cimitero [FOTO]

9 Giugno 2021 22:30

Reggio Calabria: la voragine si trova in via Vecchia Cimitero, zona molto popolata nella parte alta del centro storico

Qualche decina di metri prima della chiesa di Pepe, a seguito della forte (e per fortuna breve) pioggia di oggi, si è squarciato il manto stradale, esattamente nello stesso punto in cui lo stesso era stato riparato qualche mese fa, peraltro dopo diverso tempo da quando l’evento si era verificato. Si tratta di via Vecchia Cimitero, collocata nella zona alta del centro storico.

Un lettore ci ha inviato le foto a corredo, da cui si evince la pericolosità dello squarcio, dato che si trova immediatamente dopo una curva.

Le molte auto in transito sono costrette a invadere il marciapiede per evitare di spaccare gli pneumatici.

Ma la domanda che sorge spontanea è: se dovesse giungere un motociclista, magari di notte, cosa potrebbe accadere?