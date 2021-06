3 Giugno 2021 20:24

Reggio Calabria, al Lido Comunale la conferenza stampa di Gioventù Nazionale sulla spazzatura: “la città vive nel degrado”

“Date le evidenti condizioni di abbandono e degrado in cui versa la nostra città, abbiamo deciso di riportare al centro dell’attenzione e del dibattito politico il tema dei servizi primari da garantire alla cittadinanza, assenti ormai da mesi. Mentre l’amministrazione continua a mistificare la realtà nascondendo la polvere sotto il tappeto, Reggio, fra i tanti problemi (la carenza di acqua nelle case, lo stato penoso del manto stradale, l’assenza di illuminazione in varie parti della città…), si trova ancora inondata da spazzatura e rifiuti di vario genere“, è quanto scrivono in una nota i circoli di Gioventù Nazionale “P. Borsellino” e “G. Almirante”.

Per questo motivo, come circoli di Gioventù Nazionale “P. Borsellino” e “G. Almirante” domani mattina “intendiamo tenere una conferenza stampa sul tema della spazzatura e sul perché le nostre strade ne siano ancora colme. Assieme a noi saranno presenti il nostro Capogruppo di FdI in consiglio comunale, Demetrio Marino, il Circolo “Antonio e Ciccio Franco” di FdI e il comitato Reggio Respira, vicino alle tematiche ambientali della nostra città. Abbiamo scelto di tenerla in spiaggia alle ore 11:20 al lido comunale, ritenendo tale struttura il simbolo e la massima espressione di un’amministrazione carente e che spesso nasconde i problemi importanti dietro un dito. Non possiamo più far finta di niente. È arrivato il momento di farsi sentire”.