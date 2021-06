Dazn viene incontro ai nuovi clienti: prezzo speciale a chi si abbona per la prima volta. Dettagli e durata della promozione

Uno chiama, l’altro risponde. Sky nei giorni scorsi ha svelato i prezzi del pacchetto calcio per la prossima stagione, quella che per la prima volta le impedirà di trasmettere tutta la Serie A. Un prezzo abbastanza contenuto, anche per far fronte alle esigenze dei nuovi clienti, quelli delle squadre di Serie B. Cadetteria, così come la Serie A al completo, che sarà invece appannaggio di Dazn. Anche la nuova emittente ha informato abbonati vecchi, nuovi e futuri sui prezzi della prossima stagione. La prima novità è la seguente, annunciata dallo stesso operatore tramite una nota ufficiale. Eccola di seguito.

“Dal 1 al 28 luglio sarà attiva una promozione dedicata a coloro che si abboneranno per la prima volta a DAZN: Offerta speciale fino al 28 luglio per 14 mesi a 19,99€ al mese, invece di 29,99€ al mese. Come anticipato nel comunicato di qualche settimana fa, nello stesso periodo saranno attive anche delle offerte per i già utenti e per coloro che vorranno riattivare il proprio abbonamento. I dettagli saranno comunicati agli utenti da DAZN nei prossimi giorni.

Dalla stagione 2021-2022 DAZN trasmetterà tutta la Serie A TIM per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) fino al 2024. Oltre alla Serie A, su DAZN, trovi anche tutta la Serie BKT e il grande calcio internazionale con tutte le partie de LaLiga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ad alcuni match di FA Women's Super League e Division 1 Féminine e i canali tematici di FC Internazionale e AC Milan. Inoltre, su DAZN ti aspetta un'offerta multisport completa con MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e Indycar. A ciò si aggiungono i canali Eurosport HD1 e HD2.

