“Hey Jude”, sei nella storia! Bellingham è il più giovane calciatore ad aver esordito agli Europei

14 Giugno 2021 13:00

Juve Bellingham entra nel libro dei record degli Europei: il giovane centrocampista dell’Inghilterra è diventato il più giovane esordiente della storia

Esordio con vittoria per l’Inghilterra ad Euro 2021. La Nazionale dei 3 Leoni, fra le mura amiche di Wembley, aveva tutti gli occhi addosso in quanto considerata una delle favorite al successo finale. Una squadra ricca di giovani talenti, molti dei quali già pronti per un palcoscenico così importante. Uno… particolarmente giovane! Jude Bellingham, centrocampista del Borussia Dortmund, è entrato nel libro dei record degli Europei. All’82’ minuto di Inghilterra-Croazia, Bellingham ha fatto la sua entrata in campo al posto di Harry Kane diventando il più giovane esordiente nella storia degli Europei con i suoi 17 anni e 349 giorni. Battuto il precedente primato di gioventù che apparteneva all’olandese Jetro Willems (18 anni e 71 giorni agli Europei di Polonia-Ucraina 2012).