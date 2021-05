Reggio Calabria: nella prima domenica di Maggio tanta gente passeggia in centro e gusta un gelato da Cesare [FOTO]

2 Maggio 2021 20:22

Le immagini del corso e della via Marina di Reggio Calabria nella prima domenica di Maggio, tanta gente in fila per un gelato da Cesare

Nonostante la Calabria abbia un Rt molto basso (a 0.75) e sperava in un cambio di colore vista la situazione epidemiologica in miglioramento, l’ordinanza del Ministro Speranza ha relegato la nostra regione ancora in “zona arancione”. E’ la prima volta, infatti, che una Regione d’Italia con indice Rt. inferiore a 0.80 non sia in “zona gialla”. Come si può notare dalle immagini nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, nel pomeriggio di oggi, domenica 2 Maggio, il Corso Garibaldi ed il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria hanno ospitato numerosi cittadini, i quali hanno approfittato della bella giornata per una passeggiata e per gustare un gelato da Cesare. Ciò testimonia la voglia da parte dei calabresi di tornare a vivere la vita quotidiana in tranquillità nel rispetto delle norme anti-Covid (distanziamento e mascherina).