Reggio Calabria, Ernesto Siclari sul tapis roulant: “non ripartirà in estate, la nostra battaglia per il ripristino continua” [INTERVISTA]

22 Maggio 2021 18:11

Reggio Calabria, Ernesto Siclari sulla rimessa in funzione del Tapis Roulant: “i reggini dovranno aspettare ancora tanto tempo prima di vedere funzionare l’importante struttura cittadina”

“A fronte dalla cortesia istituzionale che abbiamo potuto registrare durante il nostro incontro in Commissione Consiliare, non corrispondono buone notizie per quanto riguarda il Tapis Roulant e la sua rimessa in funzione. I cittadini dovranno aspettare ancora tanto tempo prima di vedere funzionare l’importante struttura cittadina”. E’ quanto afferma ai nostri microfoni Ernesto Siclari del circolo “Reggio 70”. “Dalle risultanze dell’istruttoria tecnica -prosegue– i lavori per il ripristino delle condizioni di fruibilità delle scale mobili non potranno iniziare prima del mese di fine anno. Altro che estate in mobilità. Questa amministrazione intende attingere ancora una volta ai fondi del Patto per il Sud, dimostrando di avere soltanto adesso iniziato a considerare l’ipotesi di riprendere in mano la struttura. Risulta, dunque, ancora una volta evidente che manca assolutamente a questa amministrazione comunale un’ottica di programmazione, che consenta di guardare avanti con lungimiranza”, conclude. In alto la FOTOGALLERY, in basso l’INTERVISTA completa.