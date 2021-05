Reggio Calabria, al Museo diocesano la Mostra “Icone del Rinascimento” e l’esposizione del dipinto “San Prospero”

30 Maggio 2021 11:32

Reggio Calabria, il Museo diocesano partecipa all’evento nazionale La lunga Notte delle Chiese

“Venerdì 4 giugno il Museo diocesano di Reggio Calabria partecipa all’evento nazionale La lunga Notte delle Chiese. Tema ufficiale dell’edizione 2021 avrà quale parola chiave ‘#fragili'”. Si legge in una nota del Museo Diocesano di Reggio Calabria.

“Ora più che mai siamo consapevoli che “nessuno si salva da solo, che siamo tutti sulla stessa barca”, che l’unica strada possibile è quella dell’incontro con l’altro, il costruire un cammino comune per uscire dalle difficoltà del presente. Il dipinto di San Prospero (Cirillo Manicardi, 1910) recentemente restituito alla città, racconta una storia di arte e solidarietà nazionale che è testimonianza autentica di soccorso alle fragilità. La racconteremo a quanti verranno in Museo. Nell’occasione sarà possibile visitare la Mostra Icone del Rinascimento che espone tre pregevoli sculture databili tra Quattro e Cinquecento provenienti dal territorio diocesano. Per le visite guidate delle h 11 e 15,30 è consigliata la prenotazione”.