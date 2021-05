Ponte sullo Stretto: Bonelli (Verdi): “preoccupa la strada intrapresa del governo”

3 Maggio 2021 16:05

Ponte sullo Stretto: Bonelli (Verdi): “la Sicilia, la Calabria e le regioni del Sud hanno bisogno di treni per i pendolari, acquedotti, depuratori, di interventi contro il dissesto idrogeologico”

“Il ponte sullo Stretto di Messina, un’opera che è costata solo per fantasiosi studi e progetti quasi 1 miliardo di euro, si può fare secondo la relazione dei tecnici del ministero delle infrastrutture e come annunciato da Draghi il governo trasmetterà al Parlamento il documento affinché ne discuta per decidere se realizzarla“. Lo afferma il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli. “La Sicilia, la Calabria e le regioni del Sud hanno bisogno di treni per i pendolari, acquedotti, depuratori, di interventi contro il dissesto idrogeologico, di costruire distretti distretti industriali legati all’innovazione tecnologica e alla conversione ecologica che potrebbero realizzare decine di migliaia di posti di lavoro. Per dare un’idea delle priorità del nostro paese – continua l’esponente dei Verdi- con i 10 miliardi che servirebbero per costruire il ponte sullo stretto di Messina si potrebbero realizzare 750 km di rete attrezzata per tram e filobus rivoluzionando la mobilità delle aree urbane delle nostre città”. “La strada che questo governo sta prendendo preoccupa molto perché non e’ quella della conversione ecologica e il PNRR ne ‘ una conferma, un piano che rinuncia a finanziare il trasporto pubblico, la mobilità e lunga sul gas invece che sulle rinnovabili, e preoccupa che il governo trasmetta la relazione favorevole al ponte senza assumere una posizione”, conclude Bonelli.