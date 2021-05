Ponte sullo Stretto, Armao: “è un’opera di rilevanza europea, si faccia ora o mai più”

13 Maggio 2021 10:56

Armao: “il Ponte sullo Stretto non unisce due regioni ma l’Europa con il Mediterraneo, è un’opera di rilevanza europea”

“Il Ponte non unisce due regioni ma l’Europa con il Mediterraneo, è un’opera di rilevanza europea. O lo si realizza ora o mai più, ed è per questo che siamo qui combattivi e determinati”. Lo ha detto Gaetano Armao, assessore all’economia Regione Sicilia, nel corso della conferenza stampa “Patto del ponte”. “C’è un dato che sottolineo sul costi dell’insularità che per la sicilia è di 6,5 miliardi di euro l’anno, è come se la Sicilia avesse avuto una pandemia ogni anno e questa situazione va risolta. Abbiamo già detto che non daremo intesa che approva il fondo complementare se non contemplerà il Ponte. Ora o mai più, il Ponte o lo si realizza ora o mai più ed è per questo che siamo combattivi e determinati”, conclude.