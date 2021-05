Serie D, ufficiale: non ci saranno playout, retrocedono solo le ultime due. La situazione nel girone I

20 Maggio 2021 15:58

Niente playout in Serie D, retrocederanno soltanto le ultime due: la decisione ufficiale di FIGC e LND e la situazione nel girone I

“Il Consiglio Federale della FIGC riunitosi lo scorso 17 maggio, in deroga all’articolo 49 comma 1, lett. C che sancisce la retrocessione in Eccellenza delle ultime quattro squadre di ogni girone della Serie D, in via eccezionale, riguardo solo la stagione 2020/2021, ha deliberato che solo le ultime due classificate di ogni girone retrocederanno nei Campionati di Eccellenza. Il Consiglio Federale ha così accolto la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti condividendone le motivazioni fondate sul ridotto numero di squadre che saranno promosse dai rispettivi Campionati di Eccellenza alla Serie D”. E’ questa la nota ufficiale pubblicata sul sito della Lega Nazionale Dilettanti. Bloccati i playout in Serie D, retrocederanno soltanto le ultime due di ogni girone, e non quattro, riducendo però il numero di promosse dall’Eccellenza. Una decisione del tutto eccezionale e intrapresa insieme da FIGC e LND dopo la stagione in corso, caratterizzata dai numerosi problemi causa Covid.

Questa la situazione per quanto concerne il girone I. Quasi salva, a questo punto, la Cittanovese, mentre al Sant’Agata di Militello basta poco per distanziare il Marina di Ragusa e ottenere la permanenza diretta. Di seguito la classifica a quattro giornate dal termine.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I