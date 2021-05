La Città Metropolitana di Reggio Calabria riconosce la Repubblica dell’Artsakh e il Genocidio del Popolo Armeno

28 Maggio 2021 15:09

Reggio Calabria: il Consiglio della Città Metropolitana ha approvato all’unanimità due importanti mozioni in solidarietà e sostegno del popolo armeno

Nella giornata di ieri, giorno 26 maggio, il Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha approvato all’unanimità due importanti mozioni in solidarietà e sostegno del popolo armeno: nella prima si riconosce il “Genocidio del popolo armeno”, avvenuto nel 1915 a opera dell’Impero Ottomano; nella seconda si riconosce formalmente la Repubblica armena dell’Artsakh, ultimamente vittima di un’aggressione armata da parte dell’Azerbaigian. Come “Comunità Armenia-Calabria” esprimiamo tutta la nostra gratitudine per questi due importanti passaggi che rappresentano un grande abbraccio reggino alla ritrovata sorella Armenia.

Le congratulazioni da parte della Comunità Armena-Calabria nel commento della presidente Tehmine Arshakyan