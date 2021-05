Cremonese-Reggina, Pecchia recrimina: “Rigore netto per noi. Risultato giusto? Nì”

1 Maggio 2021 17:45

Le parole dell’allenatore della Cremonese Fabio Pecchia al termine della sfida tra i lombardi e la Reggina, terminata 1-1

Fabio Pecchia recrimina al termine di Cremonese-Reggina. L’allenatore dei lombardi, nel post gara, ha parlato del risultato e del rigore non fischiato nel finale per fallo di Stavropoulos.

“Pareggio giusto? Nì – ha detto – Noi abbiamo fatto un gran primo tempo, potevamo fare anche il 2-0 ma ci può stare il ritorno dell’avversario e alla fine il risultato ha detto questo. L’episodio del rigore? Incide poco sul risultato, l’arbitro ha visto in quel modo ma fa rabbia perché per me era netto, l’attaccante ha anticipato l’avversario. Non so cosa sia successo tra primo e secondo tempo. La Reggina è entrata bene nella ripresa, ma poi c’è stata una bella reazione con i nuovi innesti. Abbiamo provato a vincere fino alla fine”.