Messina: auto in fiamme sull’A20, sul posto i Vigili del Fuoco [FOTO]

12 Maggio 2021 10:08

Messina: oggi poco dopo le ore 8 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto una autovettura in transito sulla autostrada A20 al km14,600

Oggi poco dopo le ore 8 i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto una autovettura in transito sulla autostrada A20 al km14,600 direzione Messina. Sono intervenute prontamente le squadre del presidio fisso del CAS Boccetta (consorzio autostrade siciliane) e i volontari del Distaccamento di Villafranca Tirrena. Purtroppo l’auto è andata distrutta. Non si conoscono ancora le cause e la dinamica dei fatti. I mezzi intervenuti in questo soccorso sono stati il fauno (un mezzo speciale antincendio utilizzato anche per gli incendi boschivi), pick-up con modulo attrezzato, autopompa serbatoio e autobotte per supporto idrico. La viabilità stradale si è leggermente congestionata durante le operazioni di spegnimento. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro nelle proprie sedi. Sul posto la Polizza Stradale per il coordinamento della viabilità della rete.