Aics Messina, 1° Memorial Pippo Chiofalo: emozionante ritorno in campo dei ragazzi

23 Maggio 2021 11:22

Il tirare un calcio ad un pallone, gesto semplice, comune, ha assunto, in questi giorni, un grande valore simbolico al campo “Punto Verde” di Camaro Superiore. Gli incontri d’apertura del “1° Memorial Pippo Chiofalo”, organizzato dall’AiCS Messina, sono stati, infatti, molto emozionanti per i ragazzi, che hanno potuto finalmente riprendere a giocare, ed anche per i promotori dell’iniziativa, felici di leggere nei volti dei protagonisti l’entusiasmo di fare ciò che amano.

“Abbiamo provato un’enorme gioia nel poter tornare ad assistere dal vivo ad una partita giovanile – dichiara il presidente dell’AiCS Sicilia Lillo Margareci – era un momento che attendevamo da tanto tempo. Le sensazioni provate sono difficili da descrivere con le parole e l’aspetto agonistico è diventato soltanto un piccolo dettaglio”. Nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, è stata completata la prima tornata di gare del Memorial, che ha visto il Fair Play centrare l’en plein di vittorie, sette in altrettanti match disputati. Sugli scudi pure l’Accademia Messina, che ha perso unicamente la palpitante sfida Pulcini contro il Fair Play “Nero” (2-0). I prossimi match sono in programma lunedì pomeriggio sempre sul sintetico di Contrada Faraone, dove si susseguiranno intensi momenti di ritrovata normalità, che fanno sorridere il cuore.

Risultati