Sicilia, ecco il weekend del vaccino: somministrazione di AstraZeneca per gli over 60 anni senza bisogno di prenotazione

15 Aprile 2021 16:05

Da domani tre giorni di vaccinazioni senza la necessità di prenotare per chi ha più di 60 anni. Lo ha disposto il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Quindi sarà possibile recarsi presso gli Hub vaccinali delle relative province siciliane già a partire dalle 8 del mattino e le attività proseguiranno, senza soluzione di continuità, sino alle ore 22. Gli uomini della Protezione civile Regionale, come sempre, hanno l’incarico di assistere la popolazione nelle operazioni di smistamento e regolazione dei flussi di vaccinandi che si verranno a creare, anche in funzione della prevedibile irregolarità degli stessi. Pertanto si richiede alle persone che si recheranno negli Hub di prestare la massima collaborazione con il personale sanitario e con gli uomini della Protezione civile al fine di scongiurare la formazione di assembramenti.ù