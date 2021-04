Sicilia, da oggi a domenica drive in per vaccini over 80 a Palermo

28 Aprile 2021 16:35

Sicilia, da oggi a domenica drive in per vaccini alla Casa del Sole di Palermo: l’iniziativa è destinata agli over 80, compresa la classe di nascita del 1941

Da oggi, mercoledì 28 aprile, fino a domenica 2 maggio, istituito il drive-in per i vaccini alla Casa del Sole di Palermo. L’iniziativa, già realizzata con successo la scorsa settimana, è riservata ai cittadini over 80 (compresi quelli nati nel 1941). L’Asp di Palermo si rivolge in particolare agli anziani che hanno difficoltà motorie: essi potranno farsi accompagnare da un familiare o da un caregiver, per ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino Pfizer all’interno della propria auto. Sarà messo a disposizione un addetto del personale che provvederà a supportare il cittadino nella compilazione della documentazione.

Passato il periodo di osservazione in un’area dedicata, riceveranno la certificazione con la data di somministrazione della seconda dose. Per quanto riguarda gli orari, la Casa del Sole rimarrà aperta al pubblico ogni giorno dalle 08:00 del mattino alle ore 20:00. Le vaccinazioni senza prenotazioni saranno effettuabili in tutti i centri vaccinali dell’Asp di Palermo. L’Azienda sanitaria aprirà le porte a tutta la popolazione rientrante nel target nazionale, e cioè over 80, soggetti fragili ed over 60 (fino a 79 anni, con Astra Zeneca).