11 Aprile 2021 17:04

I risultati della 30ª giornata di Serie A: l’Inter raggiunge le 11 vittorie consecutive, bene Milan e Juventus, si infiamma la lotta Champions

Mancano appena 8 partire al termine della stagone 2020-2021 della Serie A e i risultati della 30ª giornata continuano a delineare un’accesa lotta nelle zone di alta classifica come non si vedeva da tanto tempo. Al vertice resta sempre l’Inter, ormai lanciatissima verso lo scudetto: i nerazzurri non esprimono il miglior calcio d’Italia, ma blindano la difesa, offrono prestazioni solide e soprattutto inanellano l’11ª vittoria consecutiva battendo 1-0 il Cagliari. In zona Champions il Milan, staccato di 11 punti, supera 1-3 il Parma, mentre la Juventus (-12), con lo stesso punteggio si sbarazza del Genoa. Il Napoli strappa 3 punti importanti in casa della Sampdoria con il ritrovato Osimhen, nuovamente in gol, che rischia di risultare un fattore decisivo per il rush finale. Finale, di partita, che premia invece la Lazio: quando lo 0-0 sembrava destinato a durare fino alla fine, il gol di Milinkovic-Savic gela il Verona e regala 3 punti fondamentali per la rincorsa all’Europa.

Risultati Serie A 30ª giornata:

SABATO 10 APRILE

Ore 15:00

Spezia-Crotone 3-2 (40′ Djidji, 63′ Verde, 78′ Simy, 89′ Maggiore, 92′ Erlic)

Ore 18:00

Parma-Milan 1-3 (8′ Rebic, 44′ Kessiè, 66′ Gagliolo, 90’+4 Leao)

Ore 20:45

Udinese-Torino 0-1 (61′ rig. Belotti)

DOMENICA 11 APRILE

Ore 12:30

Inter-Cagliari 1-0 (77′ Darmian)

Ore 15:00

Juventus-Genoa 3-1 (4′ Kulusevski, 22′ Morata, 49′ Scamacca, 71′ McKennie)

Sampdoria-Napoli 0-2 (35′ Fabian Ruiz, 87′ Osimhen)

Verona-Lazio 0-1 (90’+2 Milinkovic-Savic)

Ore 18:00

Roma-Bologna

Ore 20:45

Fiorentina-Atalanta

LUNEDI’ 12 APRILE

Benevento-Sassuolo

Classifica Serie A

INTER 74 MILAN 63 JUVENTUS 62 NAPOLI 59 ATALANTA 58

LAZIO 55 ROMA 51 VERONA 41 SASSUOLO 40 SAMPDORIA 36 BOLOGNA 34 UDINESE 33 GENOA 32 SPEZIA 32 FIORENTINA 30 BENEVENTO 30 TORINO 27 CAGLIARI 22 PARMA 20 CROTONE 15

Classifica marcatori Serie A: