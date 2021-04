Reggio Calabria protagonista sulla RAI! La scrittrice Barbara Panetta ospite di “L’Italia con voi” insieme ad Ant Chloe [VIDEO]

23 Aprile 2021 18:43

La RAI dà spazio alla penna di Barbara Panetta, scrittrice di Reggio Calabria e ‘mamma’ di Ant Chloe: la formichina protagonista di una splendida trilogia di libri

Reggio Calabria torna protagonista sulla RAI. Spesso la tv di Stato ha dato risalto alle bellezze del paesaggio in riva allo Stretto o al fascino dei misteriosi Bronzi di Riace, ma questa volta non è il turismo a dare lustro alla città, bensì la scrittura. Parliamo di libri, favole per l’esattezza. La scrittrice reggina Barbara Panetta è stata ospite della trasmissione ‘L’Italia con voi‘, condotta da Monica Marangoni, nella quale ha raccontato la genesi della sua trilogia di libri che ruotano intorno alle vicende di Ant Chloe.

La formichina protagonista dei testi di Barbara è diventata molto famosa in Inghilterra, grazie ad apparizioni tv e alle collaborazioni con importanti personaggi dello spettacolo britannico. Le favole di Ant Chloe non sono solamente un simpatico passatempo per i più piccoli, ma giocano anche un ruolo importante nell’apprendimento delle lingue straniere e racchiudono importanti insegnamenti morali. Inoltre, i proventi dei libri sono stati donati in beneficenza a un’associazione che si occupa di aiutare i bambini malati di cancro. Sicuramente un bello spot per la città di Reggio Calabria!

