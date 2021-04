Reggio Calabria, coordinamento Forza Italia giovani: “nomina Cannizzaro responsabile nazionale Forza Italia per il Sud ci fa ben sperare”

17 Aprile 2021 14:28

Il coordinamento Forza Italia giovani sottolinea con felicità la nomina dell’On. Francesco Cannizzaro come responsabile nazionale Forza Italia per il Sud

Sinceramente felici per l’autorevole incarico conferito dal Partito all’On. Francesco Cannizzaro, viviamo questa novità con lo spontaneo orgoglio di chi è concittadino del Deputato, guida preziosa per Noi che da poco tempo ci approcciamo alla politica. Nonostante il poco tempo, abbiamo visto crescere politicamente a grande velocità il Coordinatore provinciale di Reggio Calabria, da sempre vicino al mondo delle politiche giovanili e costante supporto dell’azione del Coordinamento. Attivo come pochi parlamentari, Francesco Cannizzaro è l’uomo giusto al posto giusto nel momento giusto: ora più che mai è da Sud che passa la ripartenza dell’Italia e della Politica. Siamo sicuri che il futuro di Forza Italia, delle Politiche giovanili e del Sud, da adesso sarà ancora più azzurro.