Reggina, Situm crede ai playoff: “con la vittoria sul Venezia…”

2 Aprile 2021 21:07

Le parole dell’autore dello 0-2 di Venezia-Reggina, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie B

“Partita fisica, abbiamo chiuso dietro, abbiamo lottato tanto, lasciando il possesso a loro, ma è il risultato che conta”. Sono queste le parole di Mario Situm al termine di Venezia-Reggina. L’esterno croato è stato uno dei migliori in campo, la sua rete ha chiuso il risultato. Ecco il suo intervento ai microfoni di Dazn: “con questa vittoria speriamo di poter puntare ai playoff. All’andata è girato tutto storto, abbiamo perso partite immeritatamente, ma ora c’è fiducia. Per fortuna abbiamo una panchina larga, tutti abbiamo lavorato bene e il mister ha puntato molto su di noi. Non esistono solo gli 11 titolari ma sono tutti importanti. Mi sentivo in debito con questa squadra”.