16 Aprile 2021 14:36

La nave MSC Splendida è ormeggiata a Lazzaro da questa mattina

Da questa mattina intorno alle ore 8 la nave da crociera MSC Splendida è ormeggiata davanti alla costa di Lazzaro, in provincia di Reggio Calabria. La nave sta aspettando il via libera per entrare nel porto di Messina e come da prassi è ferma a Lazzaro, punto di fonda per le navi in sosta, in attesa dell’autorizzazione e quindi in attesa di procedere allo spostamento nel porto siciliano.