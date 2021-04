Messina: da lunedì potenziate le linee ATM verso i poli universitari Papardo e Annunziata

10 Aprile 2021 19:58

Messina: prosegue l’impegno di ATM SpA ed UniME per garantire servizi di trasporto pubblico più efficienti e aderenti al fabbisogno della popolazione universitaria

Prosegue l’impegno di ATM SpA ed UniME per garantire servizi di trasporto pubblico più efficienti e aderenti al fabbisogno della popolazione universitaria. Grazie alla proficua sinergia e collaborazione è stato possibile prevedere una implementazione del numero di corse da e per i Poli Universitari, rispetto ai servizi già regolarmente erogati, ottimizzando gli orari e i relativi percorsi. A partire da lunedì 12 saranno inserite ulteriori corse, relativamente al Polo Annunziata la Linea 23, alle ore 9 direzione Università, e alle 13.30 e 17.30 direzione Museo; per il Polo Papardo la Linea 24, alle 13.30 direzione Università e alle 8 – 17.15 – 18.15 direzione Museo. L’Azienda Trasporti Messina ha comunicato altresì che è stato modificato il percorso all’interno del campus del Polo Annunziata al fine di rendere un servizio migliore. Il Presidente di ATM SpA Pippo Campagna e il Direttore Generale di UniMe Francesco Bonanno esprimono particolare soddisfazione per questo ulteriore risultato orientato a promuovere, specialmente nelle giovani generazioni, stili di vita sostenibili; un risultato che si aggiunge all’ulteriore proficua collaborazione in essere che vede già la presenza in ATM SpA di cinque stagisti tirocinanti impegnati sullo sviluppo di progetti concreti finalizzati alla redazione delle loro tesi di laurea ma, al contempo utili per consentire reali applicazioni secondo il fabbisogno aziendale.

Gli orari completi sono disponibili sul sito www.atmmessinaspa.it e al link https://www.unime.it/it/informa/notizie/convenzione-con-atm-le-novità-dal-1°-marzo-studenti-e-personale.