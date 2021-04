La battaglia sul coprifuoco continua: trovato l’accordo, sarà rivisto a maggio

27 Aprile 2021 22:57

La maggioranza di Governo ha trovato un accordo sul tema coprifuoco: sarà rivisto a maggio

La battaglia sul coprifuoco, all’interno della maggioranza di Governo, prosegue imperterrita. Oggi è stata scritta una nuova pagina che sembra poter andare incontro a chi, come il centrodestra, ne chiede l’eliminazione o quantomeno un iniziale spostamento. E proprio la maggioranza, con la mediazione del ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà – e dopo il via libera del premier Mario Draghi – ha raggiunto un’intesa su questo argomento.

Si “impegna il governo a valutare nel mese di maggio, sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico oltre che dell’avanzamento della campagna vaccinale, l’aggiornamento delle decisioni prese” con l’ultimo decreto legge Covid sulle aperture, “anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento”, ovvero l’orario del coprifuoco. E’ il testo della riformulazione di un ordine del giorno sulle aperture, condivisa dalla maggioranza alla Camera.

“Grazie all’impegno di Lega e Forza Italia, il governo ha accettato di rivedere la posizione sul coprifuoco”, dicono fonti di centrodestra. “Ci sarà un ordine del giorno della maggioranza sulla questione del coprifuoco, per rivedere le restrizioni già a maggio. Un odg recepito dal governo e votato da tutta la maggioranza”, annuncia il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti fuori dal Senato.

L’Aula della Camera ha respinto con 48 favorevoli, 233 contrari e 8 astenuti l’ordine del giorno di FdI per abolire il coprifuoco. Forza Italia e Lega non hanno votato. A favore Fdi e l’Alternativa c’è. Viene tuttavia confermato che la maggioranza ha trovato un accordo sul possibile superamento del coprifuoco a maggio, alla luce dei dati epidemiologici e della campagna vaccinale. “Sul coprifuoco il governo è nel caos…Meno male che gli ordini del giorno non contavano nulla e che questo sul coprifuoco era inutile…”, è la prima reazione da fonti FdI.