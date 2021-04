Calabria sotto shock, tragedia a Crotone: muore bimba di 6 anni, si era soffocata con una cotoletta

20 Aprile 2021 15:44

Tragedia a Crotone: è morta a 6 anni la piccola Giorgia Arcuri. Una cotoletta sarebbe andata di traverso domenica sera, aperta un’inchiesta

Una vera e propria tragedia si è consumata a Crotone. Giorgia Arcuri, bambina di 6 anni della città pitagorica, ha perso purtroppo la vita nella serata di ieri. La piccola è deceduta all’ospedale San Giovanni di Dio, dove era giunta nella serata di domenica in gravi condizioni a causa di una crisi respiratoria successiva ad un boccone di cotoletta andato di traverso. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, infatti, la bambina, domenica sera, durante la cena non sarebbe riuscita a mandar giù un pezzo di cotoletta, che le avrebbe provocato problemi respiratori. Trasportata in ospedale, l’intervento dei medici si è rivelato inutile e, dopo una notte in Rianimazione, la piccola non ce l’ha fatta. La procura ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto. Il sostituto procuratore, Ines Bellesi, vuole analizzare bene l’accaduto. La salma è in mano al magistrato per valutare eventuali accertamenti.