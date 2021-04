Caso Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta: “comunicato il gruppo sanguigno di Olesya alla procura. Esiste una presunta sorella”

7 Aprile 2021 12:37

Caso Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta ha comunicato il gruppo sanguigno di Olesya alla procura di Marsala: attesa per la trasmissione tv

“Ho depositato un’ora fa alla Procura di Marsala la documentazione su Olesya, che mi è stata inviata ieri prima del collegamento con il primo canale della Tv russa. Il programma sarà trasmesso oggi alle 18:45 ora italiana e, come ho già detto ieri, ho preso l’impegno a non rivelare prima l’esito degli esami del sangue che potrebbero eventualmente dimostrare la compatibilità con quelli di Denise“. È quanto riferito all’Ansa da Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa il primo settembre 2004 da Mazara del Vallo. Il legale ha ricevuto ieri la tanto attesa comunicazione del gruppo sanguigno di Olesya Rostova, la ragazza russa che somiglia a Piera Maggio e cerca la madre scomparsa. Il risultato verrà svelato durante la nuova puntata, di questa sera, di ‘Lasciateli parlare’, il programma russo accusato di spettacolarizzare il dramma relativo alla vicenda: se dovesse esserci una corrispondenza, si procederà con il test del Dna.

L’avvocato Frazzitta, pur non sbilanciandosi riguardo ulteriori dettagli sulla vicenda, protetta dall’embargo fino alla messa in onda della puntata di questa sera, ha però rivelato un dettaglio riguardante la presenza in studio di una presunta sorella di Olesya. “Durante la trasmissione – racconta il legale – a un certo punto è stata presentata una presunta sorella della protagonista del caso, anche lei russa, alla quale è stato chiesto cosa proverebbe nel caso Olesya dovesse trasferirsi in Sicilia“.