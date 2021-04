Il capo dei medici inglesi: “Niente più lockdown, tratteremo il Covid come un’influenza”

3 Aprile 2021 11:13

Chris Whitty, capo ufficiale medico del Regno Unito, ha affermato: “La società dovrà imparare a convivere con il Covid in modo simile all’influenza”

“La società dovrà imparare a convivere con il Covid in modo simile all’influenza, per questo è improbabile che tornino di nuovo i lockdown come li abbiamo vissuti nel corso di quest’anno”. Lo ha detto il capo ufficiale medico del Regno Unito, Chris Whitty, parlando delle misure con il quale si dovrà combattere d’ora in poi la pandemia intervenendo a un webinar della Royal Society of Medicine: “Non è realistico – prosegue – pensare che la politica di blocco dei confini possa impedire l’ingresso di nuove varianti”.

“Non è l’influenza – ha ovviamente ribadito – è una malattia completamente diversa, ma il punto che sto sottolineando è che qui c’è una patologia stagionale molto pericolosa che uccide migliaia di persone ogni anno e la società ha scelto un modo particolare per aggirarla. È probabile che in un paio d’anni avremo un ampio portafoglio di vaccini disponibili e tra cui scegliere. Intanto, però, è necessario adottare un approccio cauto. Quello che dobbiamo fare è trovare un equilibrio che effettivamente mantenga la circolazione del Coronavirus a un livello basso, riduca al minimo le morti come meglio possiamo, ma in un modo che la popolazione riesca a tollerare”.