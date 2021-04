1 Aprile 2021 12:51

La strada statale 107 “Silana Crotonese” è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza del km 34,350, nel comune di Cosenza, a causa della caduta di un albero sulla carreggiata. I Vigili del Fuoco e il personale Anas sono impegnati nelle operazioni di rimozione dell’albero e nella gestione della viabilità. La regolare circolazione sarà ristabilita non appena ripristinate le condizioni di sicurezza per il transito.