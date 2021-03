“Sud, progetti per ripartire”: campagna d’ascolto del Ministro Carfagna, previsti 8 tavoli tematici

20 Marzo 2021 17:58

L’obiettivo è avviare un percorso di collaborazione, capace di coinvolgere identità e competenze differenti per condividere priorità e metodi da seguire per la progettazione e la realizzazione degli interventi nel Meridione

“SUD – Progetti per ripartire” è una iniziativa di ascolto e di confronto promossa dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, in vista della elaborazione definitiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della definizione dell’accordo di partenariato. La due giorni sarà aperta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi cui seguirà una breve introduzione del ministro Carfagna, per poi continuare nella mattinata del 23 con interventi di rappresentanti della Banca D’Italia, dell’Istat, della Ragioneria dello Stato, della Rappresentanza europea, della Commissione europea e dei presidenti di Regione del Sud. Nel pomeriggio del 23 marzo saranno ascoltati i sindaci delle città metropolitane del Sud, una rappresentanza di sindaci di piccoli comuni e l’Upi Province. Si proseguirà con 8 tavoli tematici: la questione meridionale oggi, Università per l’impresa, Lavoro e socialità, Mobilità a lungo ed a breve raggio, Transizione ambientale, La scuola strumento per rimuovere gli ostacoli, Innovazione digitale, Salute filiera strategica. Le conclusioni si avranno nella mattina del 24 marzo con gli interventi, tra gli altri, di Bruno Tabacci, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Daniele Franco ministro dell’Economia e delle Finanze. L’obiettivo è avviare un percorso di collaborazione, capace di coinvolgere identità e competenze differenti per condividere priorità e metodi da seguire per la progettazione e la realizzazione degli interventi nel Meridione. I lavori possono essere seguiti in diretta sul http://www.ministroperilsud.gov.it/it/ e inizieranno alle 9.30 del 23 marzo proseguendo fino alle 13.30. Riprenderanno alle 15.00 con la sessione plenaria del pomeriggio a cui poi seguiranno i tavoli tematici. Il 24 mattina i lavori sono previsti dalle 9.30 alle 13.00.