Serie B1 Pallavolo, ufficiale la formula della 2ª fase: l’Akademia Sant’Anna attende la sua sua avversaria

30 Marzo 2021 10:52

Serie B1 Pallavolo, ufficializzata la formula della 2ª fase, via ai play off promozione. La Sicom Akademia Sant’Anna attende il nome della sua avversaria

Diffuso dalla FederVolley il comunicato con la nuova formula della seconda fase del campionato di serie B1. Le gare rinviate e non disputate dovranno essere recuperate entro domenica 2 maggio e se nel minigirone della Sicom Akademia Sant’Anna è stato già tutto stabilito, mancano ancora nove partite da recuperare nell’altro minigirone.

Una volta completata la classifica, le quattro squadre qualificate ai play off promozione di ciascun mini girone si sfideranno al meglio delle due gare:

gara 1: 1° classificata minigirone 1 vs 4° classificata minigirone 2

gara 2: 2° classificata minigirone 1 vs 3° classificata minigirone 2

gara 3: 3° classificata minigirone 1 vs 2° classificata minigirone 2

gara 4: 4° classificata minigirone 1 vs 1° classificata minigirone 2

La gara di ritorno si giocherà in casa delle migliori classificate della regular season. Nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti (3 a 1 e 3 a 0 garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al perdente, il 3 a 2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente), per esempio nella gara di andata la squadra A vince 3-0 e al ritorno la squadra B vince 3-1 si disputa il set supplementare (art. 27 comma d Reg. Gare).

Le quattro squadre vincenti accedono alla Seconda Fase Play Off Promozione.

SECONDA FASE PLAY OFF PROMOZIONE

Le quattro squadre qualificate alla Seconda Fase dei Play Off Promozione si sfideranno al meglio delle due gare:

gara 5: Vincente Gara 1 vs Vincente Gara 3

gara 6: Vincente gara 2 vs Vincente Gara 4

La gara di ritorno si giocherà in casa della migliore classificata della classifica avulsa.

Nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti (3 a 1 e 3 a 0 garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al perdente, il 3 a 2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente), per esempio nella gara di andata la squadra A vince 3-0 e al ritorno la squadra B vince 3-1 si disputa il set supplementare (art. 27 comma d Reg. Gare).

Le 2 squadre vincenti (totale 10 squadre) accedono alla Terza Fase Play Off Promozione.

Tra le 10 squadre perdenti verranno “ripescate” n. 2 squadre che accederanno alla Terza Fase Play Off Promozione.

Per determinare le due squadre “ripescate” verrà stilata una classifica che terrà conto dei seguenti parametri, in ordine di priorità:

– Numero gare vinte nella Seconda Fase Play Off Promozione

– Quoziente Set nella Seconda Fase Play Off Promozione

– Quoziente Punti nella Seconda Fase Play Off Promozione

– Migliore classifica avulsa Regular Season

TERZA FASE PLAY OFF PROMOZIONE

Le 12 squadre qualificate alla Terza Fase Play Off Promozione verranno inserite in una classifica che terrà conto dei seguenti parametri in ordine di priorità:

– Numero gare vinte nella Seconda Fase Play Off Promozione

– Quoziente Set nella Seconda Fase Play Off Promozione

– Quoziente Punti nella Seconda Fase Play Off Promozione

– Migliore classifica avulsa Regular Season

e si sfideranno al meglio delle due gare:

gara 7: Migliore delle qualificate vs peggiore delle “ripescate”

gara 8: 2° delle qualificate vs migliore delle “ripescate”

gara 9: 3° delle qualificate vs 10° delle qualificate

gara 10: 4° delle qualificate vs 9° delle qualificate

gara 11: 5° delle qualificate vs 8° delle qualificate

gara 12: 6° delle qualificate vs 7° delle qualificate

La gara di ritorno si giocherà in casa della migliore classificata della classifica avulsa.

Nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti (3 a 1 e 3 a 0 garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al perdente, il 3 a 2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente), per esempio nella gara di andata la squadra A vince 3-0 e al ritorno la squadra B vince 3-1 si disputa il set supplementare (art. 27 comma d Reg. Gare).

Le squadre vincenti le gare n. 7-8-9-10-11-12 verranno promosse in Serie A2 Femminile 2021-2022