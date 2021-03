Risultati Serie B, 30ª giornata: impattano Reggiana e Cosenza, pari che scontenta tutti. La classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno

20 Marzo 2021 16:02

Risultati Serie B, tutti gli aggiornamenti della 30ª giornata del campionato cadetto e la nuova classifica dopo le gare disputate

Soltanto un pareggio tra Reggiana e Cosenza nel pomeriggio. Lo scontro diretto per i playout non sposta gli equilibri e termina 1-1 senza accontentare nessuno: una gara vissuta sempre ad alta intensità, iniziata subito con un gol di Gliozzi al 3′. Gli emiliani però ci hanno creduto e sono riusciti a strappare il punto con la marcatura di Varone al 75′. Negli altri risultati delle 14 il Lecce sbanca Frosinone, il Vicenza batte un Pescara sempre più disperato, mentre l’Empoli va in fuga in testa alla classifica.

RISULTATI SERIE B, 30ª GIORNATA

VENERDI’ 19 MARZO

ore 21:00

Ascoli-Cremonese 0-0

SABATO 20 MARZO

ore 14:00

Empoli-Entella 1-0

Frosinone-Lecce 0-3

Vicenza-Pescara 1-0

Reggiana-Cosenza 1-1

ore 16:00

Monza-Venezia

ore 18:00

Spal-Cittadella

DOMENICA 21 MARZO

ore 15:00

Reggina-Chievo

ore 21:00

Salernitana-Brescia

POSTICIPATA

Pordenone-Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 59 Lecce 52 Monza 50 Salernitana 48 Venezia 46 Cittadella 45 Chievo 43 Spal 42 Pisa 40 Brescia 39 Frosinone 38 Vicenza 38 Cremonese 36 Reggina 36 Cremonese 35 Reggiana 29 Cosenza 29 Ascoli 28 Pescara 23 Entella 21



CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

Coda (Lecce) 20 reti Mancuso (Empoli) 15 reti Forte (Venezia) 12 reti Aye (Brescia) 10 reti Meggiorini (Vicenza) 10 reti Tutino (Salernitana) 10 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti Ciofani (Cremonese) 9 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Mancosu (Lecce) 8 reti Marconi (Pisa) 8 reti Valoti (Spal) 8 reti Bajic (Ascoli) 8 reti

PROSSIMO TURNO SERIE B (31ª GIORNATA)

VENERDI’ 2 APRILE

ore 15:00

Cosenza-Ascoli

ore 17:00

Pescara-Pisa

ore 18:00

Cremonese-Empoli

Frosinone-Reggiana

ore 19:00

Brescia-Pordenone

Chievo-Spal

Entella-Monza

Vicenza-Cittadella

Lecce-Salernitana

Venezia-Reggina