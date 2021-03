Reggio Calabria: il benvenuto di Nicola Paris a Monsignor Morrone

22 Marzo 2021 11:32

“Rivolgo un caloroso saluto al nuovo vescovo Monsignor Fortunato Morrone che come recentemente annunciato, è stato scelto dal Papa per guidare l’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova. Sono certo che nel nuovo ruolo di Pastore dell’arcidiocesi, sarà una guida serena e sicura proseguendo, per il bene e lo sviluppo di questo territorio, quel dialogo sincero e aperto che ha caratterizzato in tutti questi anni il rapporto tra diocesi e la comunità di riferimento. Con l’auspicio di poterlo al più presto incontrare, auguro, a monsignor Morrone le più sentite felicitazioni e i più fervidi auguri per l’alta responsabilità pastorale assicurandogli fin d’ora, la mia piena collaborazione in un ministero che dovrà affrontare le tante sfide di un periodo complesso come l’attuale. Non posso, infine, che rivolgere un grato e caloroso saluto a monsignor Giuseppe Morosini che nel corso del suo mandato pastorale, ha saputo essere un vescovo tra la gente, collaborando con le istituzioni del territorio, dimostrando grande attenzione a tutta la comunità“. E’ quanto afferma l’On. Nicola Paris, Consigliere regione della Calabria.