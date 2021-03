Ponte sullo Stretto: numerosi consiglieri di Messina chiedono l’inserimento di un ordine del giorno specifico in consiglio comunale

26 Marzo 2021 10:11

Ponte sullo Stretto: numerosi consiglieri di Messina chiedono l’inserimento di un ordine del giorno per inserire nel recovery plan del finanziamento per la realizzazione del ponte

Di seguito la richiesta ufficiale di numerosi consiglieri comunali di Messina per la convocazione di un consiglio comunale urgente per discutere del Ponte sullo Stretto:

Al Presidente del Consiglio Comunale di Messina

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

P R E M E S S O

che i recenti accadimenti hanno determinato molteplici dubbi sulla reale volontà da parte del Governo Nazionale a portare avanti il progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina;

CONSIDERATO

che appare indifferibile provvedere immediatamente a prendere posizione sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina; che il progetto dell’infrastruttura è già pronto e cantierabile in alcuni mesi, oltre che strategico per la ripresa economica e occupazionale del Sud Italia; che il collegamento stabile sullo Stretto di Messina è un’esigenza prioritaria per ridare un ruolo da protagonista alla Sicilia;

R I T E N U T O

che il Consiglio Comunale deve assumere le iniziative più opportune per cercare di scongiurare il mancato inserimento del finanziamento per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina nel Recovery Plan; che il Consiglio sia la sede più appropriata in cui analizzare e sostenere la realizzazione di una infrastruttura che potrebbe segnare pesantemente l’immediato futuro della nostra Città; che la maggior parte delle forze politiche presenti in Parlamento sembrerebbero a favore della realizzazione dell’opera ad eccezione del Movimento 5Stelle e di alcune rappresentanze minoritarie;

C H I E D O N O

ai sensi dell’art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale di Messina, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo politico amministrativo, la convocazione urgente del Consiglio Comunale, con la presenza del Sindaco e dei Parlamentari Nazionali e Regionali della nostra Provincia, con all’ordine del giorno il seguente punto: “inserimento nel recovery plan del finanziamento per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina”,

Quanto sopra al fine di poter valutare, attraverso un’attenta e scrupolosa verifica della situazione, elementi che possano consentire al Consiglio Comunale di adottare eventuali provvedimenti consequenziali di propria competenza.

Il Consigliere Comunale

Nello Pergolizzi

1 Nello Pergolizzi 17 Antonino Interdonato

2 Andrea Argento 17 Giandomenico La Fauci

3 Biagio Bonfiglio 18 Rita La Paglia

4 Placido Bramanti 19 Piero La Tona

5 Cacciola Francesca 20 Paolo Mangano

6 Calabro’ Felice 22 Francesco Pagano

7 Cristina Cannistra’ 23 Pierluigi Parisi

8 Claudio Cardile 24 Massimo Rizzo

9 Giovanni Caruso 25 Alessandro Russo

10 Francesco Cipolla 26 Antonia Russo

11 Nicoletta D’angelo 27 Giovanni Scavello

12 Alessandro De Leo 28 Giuseppe Schepis

13 Giuseppe Fusco 29 Salvatore Serra

14 Gaetano Gennaro 30 Salvatore Sorbello

15 Serena Giannetto 31 Sebastiano Tama’

16 Libero Gioveni 32 Dario Zante