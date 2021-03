Messina, Siracusano (FI): “600 milioni per la Zes è un passo importante per ripartire”

18 Marzo 2021 14:05

Messina, Siracusano (FI): “le Zone economiche speciali possono davvero rappresentare un volano per la ripartenza del Mezzogiorno”

“Le Zone economiche speciali possono davvero rappresentare un volano per la ripartenza del Mezzogiorno. Siamo soddisfatti dalle parole che il ministro per il Sud, Mara Carfagna, ha pronunciato alla Camera, rispondendo ad un question time del collega Cannizzaro: 600 milioni destinati all’infrastrutturazione delle Zes sono un passo importante che tante Regioni meridionali aspettavano da tempo. Dobbiamo sbloccare il Paese e dare opportunità ai giovani, alle donne, a chi ha voglia di intraprendere e di impegnarsi per emergere. Occorre sburocratizzare, semplificare, alleggerire il carico fiscale, dare spazio ai territori e agli amministratori locali. Saremo al fianco del ministro Carfagna per lavorare con entusiasmo ad un Sud protagonista”. Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.