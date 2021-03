18 Marzo 2021 10:27

Messina: consegnati i lavori di manutenzione della strada provinciale Sinagra-Limari. L’importo contrattuale è di 83.551,95 euro

Sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale 145 Sinagra-Limari. A realizzarli sarà la ditta Maniaci Roberto Società Cooperativa, con sede in Rometta Marea, per un importo contrattuale di 83.551,95 euro, al netto del 20% del ribasso d’asta.

Gli interventi previsti sono inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) e sono finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza nei punti più critici e riguarderano l’adeguamento delle barriere di sicurezza, la manutenzione della pavimentazione stradale, il miglioramento della regimentazione delle acque superficiali. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Anna Chiofalo, il Direttore dei lavori è l’ing. Antonino Sciutteri.