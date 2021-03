Messina, assembramenti fuori dall’hub vaccinale: calca e file anche per gli anziani

18 Marzo 2021 13:27

Scene già viste a Reggio Calabria qualche settimana fa, che oggi si sono verificate anche a Messina. Presso l’hub vaccinazioni dell’ex Fiera sono partite le somministrazioni, ma non è mancato qualche intoppo sul piano organizzativo. Il problema sarebbe stato generato principalmente da una disfunzione nel caricamento del server per le prenotazioni della Regione Siciliana, che rende difficoltoso anche accedere ad informazioni necessarie per gli utenti. I farmaci in uso al momento sono Pfizer e Moderna, mentre si attende a breve lo sblocco di Astrazeneca. L’enorme flusso di gente negli ultimi giorni è comunque una testimonianza della voglia delle persone di vaccinarsi il prima possibile. Il compito degli addetti alle operazioni adesso è accelerare al massimo la macchina vaccinale, ma serve un’organizzazione puntigliosa per evitare scene come quella di oggi.