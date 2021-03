Italia Under 21, che risposta! Travolta la Slovenia, gli azzurrini di Nicolato sono alle fasi finali degli Europei!

30 Marzo 2021 22:52

L’Italia Under 21 reagisce da grande ai due pari alle prime due all’Europeo e travolge la Slovenia, passando la fase a gironi

Una grande risposta, una grande reazione. Era quella che ci si aspettava dall’Italia Under 21 di Nicolato dopo il pari con delusione alla prima e dopo quello sofferto contro la Spagna, contraddistinto da quattro espulsioni (due a partita) e tanto nervosismo. Oggi, alla terza del girone dell’Europeo, serviva innanzitutto una vittoria per avere la certezza della fase finale. E vittoria è stata, e anche convincente. Gli azzurrini hanno stracciato la Slovenia per 4-0 con una partita mai in discussione. Dopo 25 minuti, infatti, il risultato è già di 3-0, per via delle reti di Maggiore, Raspadori e Cutrone su rigore, ma lo stesso ne fallisce un altro a ridosso del primo tempo prima di fare doppietta al 50′. La partita è tutta qua, anche se Marchizza riesce nella complicatissima impresa di farsi sventolare nuovamente il rosso – nel finale e a risultato pienamente acquisito – dopo essere stato espulso all’esordio. L’Italia passa come seconda del girone, per via della vittoria della Spagna contro la Repubblica Ceca, e proseguirà il percorso dai quarti nella seconda parte del torneo prevista in estate.