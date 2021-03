Insurtech, l’Italia ingrana la marcia per affrontare i ritardi

1 Marzo 2021 12:25

Cresce l’utenza digitale, che accelera l’adozione di modelli di offerta e servizi disponibili on line. Facilitata la nascita di startup Insurtech dedite all’innovazione

Gli italiani scelgono sempre più spesso la strada dell’utenza digitale. 12,7 milioni di nostri connazionali, per la precisione un terzo della popolazione fra i 18 e i 74 anni, nel 2019 ha utilizzato un servizio fintech o insurtech come sottolinea l’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano.

Cresce il numero di chi sceglie di sfruttare le potenzialità delle assicurazioni digitali, ma soprattutto aumenta il gradimento degli utenti per l’insurtech assicurazioni. Nove utenti su dieci mostrano infatti una concreta predisposizione per le assicurazioni on demand, e scelgono di avvalersi dell’operato di un broker assicurativo online.

Oggi i clienti considerano di acquistare online con accesso ai servizi assicurativi in maniera immediata, sicura e multicanale, in qualsiasi momento e a qualsiasi latitudine.

L’industria assicurativa italiana, che può contare sulla presenza di 500mila addetti tra dipendenti di compagnie e società di brokeraggio, deve sfruttare positivamente l’opportunità storica di crescita. Un’opportunità che dovrà essere colta scegliendo di innovare il comparto fra marketing e offerta, underwriting, distribuzione, gestione dei sinistri e relazione con i clienti. Una crescita alla quale stanno lavorando alacremente anche tutta una serie di startup insurtech, che puntano alla vendita diretta di polizze e allo sviluppo di nuovi strumenti, privilegiando l’incremento dell’assicurazione on line. In questi ultimi anni gli investimenti in Insurtech sono cresciuti esponenzialmente in tutti i mercati.

Gli utenti digitali dimostrano un’attenzione crescente verso l’assicurazione diretta online, il cui sviluppo è legato a doppio filo al potenziamento del web e dei servizi annessi e connessi.

Innovazione fa rima con MioAssicuratore, il broker online di ultima generazione

Trovare l’assicurazione perfetta oggi è più facile grazie a MioAssicuratore, il broker assicurativo più innovativo del panorama, che vanta una struttura completamente online.

MioAssicuratore, di cui si possono conoscere maggiori dettagli alla pagina MioAssicuratore.it, è molto più di un consulente assicurativo. Il comparatore di ultima generazione facilita gli utenti, impegnati nella ricerca dell’assicurazione adeguata, confrontando per loro un ricco ventaglio di preventivi in poco meno di 30 sec., tenendo ben presenti le esigenze personali e la tipologia di assicurazione richiesta.

Confrontare e acquistare le assicurazioni online non è mai stato così semplice, MioAssicuratore lo fa per gli utenti confrontando le assicurazioni offerte dalle varie compagnie, trovando fra i preventivi suggeriti la soluzione migliore per soddisfare le esigenze, salvaguardare il risparmio e soprattutto garantire la sicurezza al cliente.

Ad oggi MioAssicuratore, parte integrante dell’Italian Insurtech Association, vanta 478.957 utenti registrati, che aiuta a scegliere e a gestire le loro assicurazioni online. Primo in Italia ad assistere il cliente anche in caso di sinistro, MioAssicuratore ha emesso oltre 22.000 polizze assicurative online, e collabora fattivamente con 32 Compagnie Partner assicurative, per offrire una vasta gamma di prodotti.

MioAssicuratore e gli strumenti di ultima generazione

L’innovazione è una delle caratteristiche di punta del broker online, che offre strumenti evoluti a partire dal preventivatore, grazie al quale è possibile analizzare il profilo di rischio dell’utente e offrire un preventivo su misura.

Il broker online inoltre procede alla semplificazione dei processi sfruttando l’emissione diretta della polizza, l’eliminazione della trasmissione della documentazione cartacea e del questionario di assicurazione Rc professionale.

Rende inoltre possibile la sottoscrizione della polizza tramite firma digitale OTP.